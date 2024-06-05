因護理人員不足，國內各層級醫院關床不斷，關床潮至年前至今都未停歇，桃園甚至傳出3.4％病患等床超過1天，高於全國平均。衛福部部長邱泰源今天首次以部長身份登場立法院衛環委員會，面對關床問題，他說，「會去了解各地區、各層級關床狀況」。

現在才要了解！部長邱泰源上任後，先帶「台灣世衛行動團」前往日內瓦參與世界衛生大會，今天才首度出席立法院進行「2024年我國參與WHA之經過、檢討與展望書面報告」。

不過，面對媒體堵訪，各界關心護理人員不足導致醫院出現關病床問題，邱泰源表示，接下來會確實去了解各地區、各層級醫院的關床狀況，他相信，關床原因可能很多，一定會落實去了解，並解決每個地區每個層級不同的問題。

至於護理人員不足問題，邱泰源強調，護理人員人力補充，照護司有三大方向、十二大策略， 會一一實行外，也會和護理師公會領導階層來做了解。