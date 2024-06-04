新冠疫情後護理師人力流失，近日傳出醫院被迫關病床，病人也苦等病床。衛福部日前回應，今年1至4月只有6家醫院通報病床異動，且皆是小幅調整。但胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文爆料，醫院關床其實是「鎖床」，衛福部並未納入「關床」統計，講明白就是玩文字遊戲。

「我來爆料說句實話！」蘇一峰表示，為什麼醫院第一線關床，衛福部卻說數據上沒有關床，原因很簡單，「醫院講的關床其實是鎖床，醫院病房鎖住這一床不進新病人，而這一床在衛福部數據仍然是沒關床的狀態」，直言衛福部也清楚這狀況，就是玩文字遊戲騙騙媒體及民眾。

蘇一峰也補充，今天有老患者的家屬哭訴，病人腸子破掉發燒，救護車送去醫學中心，緊急電腦斷層收外科，結果在急診室等七天才能住院，九死一生才把命救回來，「病人家屬絕對不是唬爛，因為她還帶病歷過來給我看，句句屬實！」

衛福部3日曾回應，今年5月全國醫院總病床數14萬1155床，其中急性一般病床8萬4133床、特殊病床5萬7022床；與去年5月同期相比增加1879床，其中急性一般病床減少231床、特殊病床增加2110床，地方衛生局皆未接獲大量的床數異動。