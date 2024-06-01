風雨無阻響應世界自行車日，澎湖120車友騎行20公里，1日在澎管處長洪志光（前右四）、行政院南服中心副執行長陳慧玲（前右五）領騎下，從澎管處出發。（許逸民攝）

為響應聯合國訂定6月3日為世界自行車日，同時宣傳台灣自行車低碳旅遊特色，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處與澎湖縣自行車協會，於今（1）日上午9時無畏風雨欲來，大、小車友共120人在澎管處長洪志光、行政院南服中心副執行長陳慧玲一路領騎帶領下騎行20公里，與全台46個站點合作拼湊出台灣自行車環島路線的軌跡圖形。

交通部觀光署是今日上午9時，在全台46個站點同時辦理「2024世界自行車日全台環騎暨響應活動」活動，同時搭配「VELODASH 飛騎APP」，藉此合作拼湊出台灣自行車環島路線的軌跡圖形。

主持澎湖站「騎遊菊島 沁涼一夏」自行車活動的澎管處處長洪志光表示，歡迎體驗菊島多元自行車旅遊路線與活動魅力，早上天氣雖遇到梅雨鋒面系統影響有降雨情形，但仍不減車友興致，許多家長特別帶著孩子參加，感謝車友熱情參加與陪伴。

活動路線自澎湖遊客中心出發，沿著菊島多元路線「湖西黃金海岸濱海自行車道」前進，沿途經過烏崁社區巷弄、穿梭馬公第1、2海淡廠，以及隘門、林投沙灘與龍門閉鎖陣地等無敵海景車道；同時安排參觀澎湖尖山發電廠－電力展示館，有專業導覽志工進行環境教育與節能減碳宣導，以落實環境生態友善與共融的概念，每位車友還品嚐了台電公司獨有酸甜好滋味各種口味的枝仔冰。

而澎管處也特別為每位車友準備限定自行車運動頭巾一條，由100％回收聚酯纖維 rPET 製成，搭配充滿澎湖元素可愛印花圖騰來迎接更為熱情奔放的季節。

澎管處指出，結合自行車運動與旅遊元素，於113年9月22日辦理「澎湖跳島101K自行車活動（101 Hopping Bike）」，活動分為挑戰自我的101公里挑戰組，以及闔家歡樂的22公里休閒組，刻正受理報名中，歡迎車友把握即將截止的報名時段，一起用自行車漫遊方式享受澎湖秋季不一樣的美景與氛圍，解鎖一日跳島長征，享受海風、品嚐海味。活動報名網站：https://lohasnet.tw/Penghubike2024/。