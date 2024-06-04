嘉義市政府環保局在福容酒店頂樓裝設AI鷹眼監控有無露天燃燒的情形。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

露天燃燒占嘉義市空汙陳情案件逾24％以上，稽查人員獲報趕到現場卻撲空，市府環保局已在號稱「嘉義101」的知名酒店35樓的頂樓裝設AI鷹眼，是全國最高處的AI影像辨識利器，24小時監控市區露天燃燒情形，一偵測到煙霧即可通知稽查員第一時間前往處理，加強稽查取締力道。

嘉義市政府環保局指出，今年將在3處地點設置AI影像辨識利器，5月20日已在雲嘉地區最高樓的嘉義福容voco酒店35樓頂樓裝設，還有湖子內垃圾焚化廠垃圾儲坑頂樓，近期還會與嘉義大學合作，在蘭潭周邊裝設。

透過AI鷹眼的廣角巡弋及24小時連續監控，當有露天燃燒事件發生，經影像辨識偵測到煙霧後，即可立刻示警，通知稽查員第一時間前往處理。

嘉市府環保局指出，去（2023）年共有854件空汙陳情，餐飲油煙296件最多，另有207件露天燃燒、占空汙陳情案件24.2％，大部分是民眾整理居家環境或空地，貪圖一時方便燃燒廢樹枝葉、雜草及垃圾。

尤其是北湖里、北新里、港坪里、頭港里及後驛里等有多處好發率高，但往往稽查人員到現場，燃燒情形已消失，以致找不到燃燒地點或行為人。

嘉市府環保局表示，查獲露天燃燒違規事實明確，將依違反《空氣汙染防制法》第32條規定裁處1200元以上10萬元以下罰鍰，且如違規地點位於3級防制區，或是在夜間、假日以及每年10月至翌年3月秋冬季大氣擴散條件不佳等時段，會再加重裁罰。

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