澎湖馬公市五德國小畢業生手作SUP，4日在五德舊碼頭下水，為接下來的小鐵人和畢業典禮的一系列畢業季活動揭開序幕。（馬公市公所提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖馬公市五德國小畢業生手作SUP，4日在五德舊碼頭下水，馬公市長參一腳擲吉。（馬公市公所提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖馬公市五德國小畢業生不簡單，畢業典禮要過關斬將分成好幾天，像今（4）日是手作SUP（立式划槳）的下水典禮，接下來7日進行「五德小鐵人挑戰活動」，包括攀樹、路跑和獨木舟（SUP），直到12日舉行戶外庭園畢業典禮暨畢業餐會，才算為畢業生們的國小生活劃下圓滿的句號。

馬公市長黃健忠今日上午便出席五德國小在五德舊碼頭的畢業季活動，並參加了手作SUP（立式划槳）的下水典禮，與現場來賓們在擲吉儀式後，共同見證了師生手作SUP下水。

擁有悠久歷史和濃厚漁村文化背景的五德國小，在歷任校長努力下致力於推動海洋探索教育。學校利用教育部的夏日樂學計畫，開展了多樣的海洋探索課程並結合校訂課程，包括潮間帶探索、石滬探索、獨木舟和大目船體驗活動。這些課程不僅豐富了學生們的學習經驗，也加深了他們對於海洋和自然環境的了解與熱愛。

而開啟這項造舟手作課程的靈魂人物，便是該校的教導主任何健興，當年因為小學校經費少，就想說帶孩子一起做，因此便到台北拜師學藝，學成返校後，從2015年開始融入學校特色課程，每年作一艘獨木舟，透過操舟與造舟交替循環的四階段練習，讓學生在六年級畢業時能合力完成一艘夢想之舟，留在學校當做紀念。

馬公市長黃健忠表示，五德國小整個教育團隊的辛勤付出，不僅為學生們提供了豐富多彩的學習機會，更喚醒了孩子們與生俱來的五官敏感度，使他們更加熱愛自己的家鄉和海洋。

而今天的活動更是五德國小畢業生們人生旅途中的一個重要里程碑，這些珍貴的學習經歷將深深影響他們的未來，讓他們成為愛護環境、關心社會的優秀市民。也期待未來有更多這樣精彩的活動，為孩子們創造更多成長的機會。