台灣5月單月機車市場戰報s，總市場6萬9691台，月增14%、年增3.56%。三陽單月領牌達2萬6662台，月增1741台或6.99%、年增1114台或4.36%，以38.3%市占居冠；光陽單月2萬180台，年增13.88%，市占達29.0%；山葉1萬871台，占15.5%；gogoro單月6049台，月成長57%、年成長24%，占8.7%，Gogoro上月領牌數與全市場市占率雙雙創下2023年以來新高，持續穩坐電動車銷售冠。

台灣前5月機車市場占報，總市場達28萬8907台，年減2.62%。三陽累積掛牌達11萬8978台，年增4.34%，占比41.3%；光陽7萬9644台，年減0.02%，占27.6%；山葉4萬5956台，年減15.13%，占16.0%；Gogoro累積數達1萬7220台，年減11.46%，占比達6.0%。

台灣機車市場，5月整體市場領牌天數較4月增加3天，總市場數量較4月增加8559台或14%，達到6萬9691台。三陽奪下連續6個月銷量冠軍，三陽各產品線機種持續熱銷，單月市占率達38.3%，穩居銷售冠軍，以雙增表現。

三陽在5月底發表台灣首款獲得德國紅點設計大獎的品牌機種「新一代DRGBT」旗艦型水冷跑車，短短一周預收訂單已突破3000台，預期將持續提升6月的市占率與銷售成績。

光陽KYMCO「大樂Dollar」自3月28日發表後買氣爆棚，消費者詢問不斷，5月單月即一舉達到2452台銷量，突破2000台，同級銷量登第一，稱霸多功能車市場。截至2024年5月31日，多功能車款就已經超越去年同期達2倍，上市僅兩個月就成功刺激台灣多功能二輪市場需求。光陽行銷室課長方隆慶表示，光陽大樂不只在5月拿下了首勝，更領頭擴大了多功能車的市場需求來到總市場3483台，比去年同期1604台成績成長達到2.17倍。

Gogoro於今年第一季祭出雙級距全新車款，透過Pulse及JEGO切中高階與入門市場需求，接單表現亮眼，5月市占率達8.68%，創下2023年以來新高，並帶動整體電動機車銷量較上月大增64%。其中Gogoro JEGO上市三個月銷量突破一萬台，將成為今年上半年電動機車銷售冠軍；JEGO上月領牌達2562輛，不僅是5月電動機車銷售冠軍，更搶進全機車市場領牌數前五強。Gogoro Pulse訂單累積近2500張，將於近期開始交車。