澎湖北海姑婆嶼海域，今天被在海上的遊客直擊拍下罕見「龍吸水」的水龍捲景象。由於去年和3年前同海域也有水龍捲奇景，但澎湖氣象站認為根據觀測，當時在北海有線狀對流通過，下衝氣流交匯處，有利龍捲風的渦漩發展，因此就只是巧合。

雖然，今年第2號颱風馬力斯已經結束短暫的一生，不過它仍然有帶動西南季風增強的作用。中央氣象署今（1）日下午1時25分發布大雨特報指出，對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，強調澎湖地區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風。

下午2時許，澎湖海域上方烏雲密佈，就有搭乘快艇在北海行駛奔馳的遊客發現，姑婆嶼海域附近上方有明顯漏斗雲，不一會水龍捲就成形，迅速將海水吸上雲端，且在海面上快速移動，同一時間澎湖本島也正持續降雨中，尤以同為北海海域內的吉貝島雨勢最大。

中央氣象署澎湖氣象站主任張欽雄表示，一般在兩個或多個對流胞出現時，由於下衝氣流方向形成夾角，容易形成渦漩，易於發展成龍捲風。近來因颱風外圍環流影響，造成激烈對流雲系統，漏斗雲接觸到水面，就會形成水龍捲。

而水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面，其風速一般較陸地上的龍捲風為低。但由於水龍捲有時能將水吸起，故也俗稱為「龍吸水」。

張欽雄也說，水龍捲好發於夏季，以往沒有颱風時在東吉島，甚至馬公菜園都曾發生過，因此和颱風沒有直接關係，但水龍捲形成原因與颱風相似，只是較為局部，且生命週期和移動路徑都較短，一般不會持續超過20分鐘，在澎湖水龍捲一般都維持在10分鐘左右。