端午節是傳統三大節日之一，更是闔家團圓的好日子。針對端午佳節，始終深耕在地，與社區緊密連結的信義房屋首次推出全國性實體社區親子活動「端午節DIY~義起做香包」，到最近的信義房屋分店報名，在本周六、日(06/01、06/02)就可以和家庭成員參與手作香包活動，不但增進親子關係，手作的中藥香包更是天然的防蚊蟲妙方，質樸精巧的香包造型除了美化環境，更兼具環境永續的功能，呼應信義房屋與社區、環境共生共好的正向善循環精神，手作香包數量有限，想參與的民眾要把握機會了。

信義房屋創立43年以來，深耕在地、積極凝聚社區向心力，藉由舉辦或贊助社區活動，將信義房屋企業的核心價值「以人為本」延伸到鄰居、社區、城市乃至全台角落，希望透過分店與社區居民齊心協力的過程，增加人與人之間的互動，產生互信基礎與情感聯繫，即使前幾年壟罩在疫情風暴之下，信義房屋仍然於2021、2022年創先河推出端午線上活動，共創下逾萬人參與，去年因疫情趨緩，逐漸回復實體線下活動，無論是場次及參與人數亦都較疫情前加倍，更讓信義房屋確認舉行社區活動的價值，於今年首次推出全國性端午節社區活動「端午節DIY~義起做香包」，號召所有分店房仲同仁和鄰里居民一起做香包、慶端午！

信義房屋首次推出全國性實體社區親子活動「端午節DIY~義起做香包」(圖/信義房屋 提供)

信義房屋三峽學勤店主管游靜宜經理表示，同仁一直以來深度經營社區，和當地的居民不只是客戶與房仲的關係，更像是在共處一個生活圈的好厝邊，她舉例去年的端午節，分店參與社區舉行的園遊會，分店也在園遊會中擺了一個攤位，邀約小朋友「義起作龍舟」，龍舟是以信義房屋分店會提供給客戶的瓶裝水空瓶、以及冰棒的木棍來製作，同仁更準備彩繪工具讓小朋友在龍舟上塗鴉，創造獨一無二造型的環保龍舟，讓許多同仁和住戶都度過了美好的端午時光。游靜宜分享，分店同仁參與社區活動不只是在工作，更是利用職能，有更多機會和在地居民互動，彼此在交流間不但增進了信任感，更有機會聆聽、理解客戶的需求，也讓每一次的服務和交流更有溫度。