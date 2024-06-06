為有效支持家庭照顧者，台中市政府辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫，舉辦照顧者及被照顧者系列關懷活動。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

端午節吃肉粽尋常的節慶活動，對家住神崗區78歲的阿皓爺爺來說卻少了最想念的滋味；阿皓獨自照顧失智妻子18年，日前參加長照與身障家照共融據點活動，他分享妻子親手包的粽子裏一定有他愛吃的花生、菜脯、肥肉和滿滿的愛意，透過照顧者及被照顧者活動，夫妻倆重拾舊日回憶。

台中市衛生局長曾梓展表示，截至2024年4月底，台中65歲以上老年人口已達45萬8123人，占全人口的16％，預估失能人口約9萬2000人，為有效支持家庭照顧者，台中市政府2019年起辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫，建立9處家庭照顧者支持性服務據點，去年（2023）服務使用人次達1萬1139人次。

家庭照顧者支持性服務創新型計畫，主要提供個案服務、到宅照顧技巧指導、個別心理輔導與諮商、長照知識或照顧技能訓練課程、主題式工作坊、情緒支持團體、被照顧者安全看視及陪伴、志工關懷訪視或電話關懷等8大服務項目。今年（2024）衛生局再擇其中4處服務據點升級為長照與身障家照共融據點，納入身心障礙者及精神病人的家庭照顧者。

家住神崗區的78歲爺爺阿皓，獨自照顧領有身障證明的失智妻子18年，今年透過長照與身障家照共融據點，參加「我們與美味的關係」照顧者及被照顧者活動，在講師的引導下，他享妻子親手包的粽子裏一定有他愛吃的花生、菜脯、肥肉和滿滿的愛意。

阿皓爺爺說，雖然如今無法吃到回憶中的味道，但能在活動中與妻子一同品嚐美味的粽子，重拾過往健康時光的回憶，感到十分幸福。他也表示，這次活動讓他學習到正念減壓技巧，並感受到深刻的情感連結。