印度台北協會將於本周末舉辦「印度夏日狂歡節」。（印度台北協會提供）

印度台北協會將於本周末舉辦「印度夏日狂歡節」。（印度台北協會提供）

印度台北協會將於本周末舉辦「印度夏日狂歡節」。（印度台北協會提供）

印度台北協會將於25至26日下午4時至8時在華山1914文創園區舉辦「印度夏日狂歡節」。印度台北協會指出，屆時現場將有超過30場音樂舞蹈表演及多達40個印度主題攤位。活動包含活力舞台區、美食嘗鮮區、舒壓樂活區、Henna 手繪區、藝術文化區及一座網美拍照牆，歡迎民眾前往體驗豐富的印度文化。

印度台北協會表示，這場活動將是全台最大的印度文化主題活動之一，將印度豐富的文化一次呈現給台灣朋友。2天活動中，將有超過30場音樂舞蹈表演，以及多達40個印度主題攤位提供各式好吃好玩的體驗，讓參加群眾一秒來到印度。活動現場也分為數個主題區，帶民眾體驗印度文化。

在活力舞台區可以一次看到超過10組大型寶萊塢舞蹈，以及來自印度和台灣舞蹈家的印度古典舞蹈演出，如奧迪西、摩希尼亞坦、卡薩克、婆羅多、庫奇普迪等。另外還有印度樂器塔布拉鼓演奏，及充滿印度特色的瑜伽吟唱和民間歌謠。

美食嘗鮮區集結全台13家印度餐廳，讓參加者能「一站式」品嚐到印度各地獨特道地佳餚。從最熟悉的香料奶茶，到印度隨處可見的Lassi優格飲；從最受歡迎的印度咖哩奶油雞飯，到從未體驗過的印度菜色，一次感受印度豐富美食的極致享受。另外，現場還可以喝到印度啤酒。

民眾於紓壓樂活區可以體驗源自印度的一門古老學問，瑜伽。除了健身，更融合身體、心靈和靈性三方面，在印度更是日常生活方式。民眾將可親自參與身心調和的瑜伽練習。此外，民眾也有機會體驗印度最古老的醫療系統阿育吠陀。此療法結合瑜珈、按摩、飲食、草藥等，是世上歷史最久但現仍廣泛運用的養生方法。

而Henna指甲花自然染料手部彩繪是古老印度教傳統，在印度大小節日慶典都可見到人人手上的美麗彩繪。在Henna手繪區聚集10位印度手繪藝術家，讓民眾可以在手部「化妝」。其中最受歡迎的Henna設計之一是印度生命樹圖紋（paisley），由許多圓點和曲線構成，象徵吉祥和綿延不絕。

民眾也可以到藝術文化區觀賞印度藝術及繪畫充滿各樣風格的形式，從藍果麗（Rangoli）地畫到馬杜巴尼（Madhubani）及瓦利（Warli）部落繪畫等。活動攤位將有印度藝術家專人指導，讓大小朋友能學習製作印度獨特藝術品。無論高手還初學者，都能輕鬆創作出屬於自己的精美作品，並帶回家紀念。此外現場還有試穿印度傳統紗麗服飾等體驗。

活動也佈置網美拍照牆，牆面主題特別將印度「粉紅之城」齊浦爾（Jaipur）的皇宮搬來台北。入口處也有仿造琥珀堡（AMBER PALACE）的超大型拱門，讓民眾一秒變身皇室貴族。另外，奢華的城市皇宮（City Palace）內院「愛之庭 （Niwas Chowk），和國王專用聽雨軒「休憩之廳」（Sukh Niva）也製作成大型網美牆供民眾拍照打卡。

印度台北協會表示，活動現場每個小時都有抽獎，自拍並上傳個人網路社群還有機會獲得航空公司提供的超級大獎！5月25日和26日下午4-8點，歡迎民眾一起來華山文創「印度夏日狂歡節」體驗不可思議的印度。