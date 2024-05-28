在亞洲的新興市場貨幣中，印度盧比是兌換美元唯一走升的。投資人選在印度債市被摩根大通相中並成為成分股之前大買印度債。花旗也指出，印度盧比的吸引力還可維持一段時間。

因為印度盧比的利差以及上下波動性，全球投資人在亞洲匯市中較偏好盧比。另外，印度盧比走勢很平穩，每日高低震盪幅度有限，2024年迄今匯價幾乎沒有什麼變化，已實現的波動率（RV）也很壓抑。

花旗指出，過去幾個月期間，美元兌換印度盧比的RV，無論周線還是月線來說，都是在1到1.25波動範圍內，衡量波動程度之一的指標隱含波動率（IV），也在多年低點間游走。

就政治因素來看，如果現任總理莫迪這次無法連任第3個任期，印度盧比可能會出現重大危機。若是1個月後到期的選擇權，已超過6月1日結束的印度大選，現貨價等於履約價的價平（at-the-money）權證，集結不少買氣。另個買氣佳的原因，是因為波動基期較低。