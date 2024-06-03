國際航空運輸協會（IATA）周一公布，今年全球航空業獲利估將達到305億美元，較2023年上修後的274億美元進一步成長，這主要因航空公司不畏罷工仍在壓著人力成本。

由於新冠疫情爆發，全球航空業在2020年虧損高達1400億美元。

IATA總幹事Willie Walsh在年度會員大會場邊表示，環境比我們預期的更好，尤其是亞洲。

IATA有300多個成員，總計佔全球航空運輸量超過8成。

不過，此前航空業曾警告，旅行需求強勁反彈，但飛機交付等全球供應鏈受阻將削弱航空業滿足需求的能力。

IATA在兩年一度的經濟展望報告中指出，與2023年相比，乘客收益（passenger yields：乘客飛行一英里所支付的平均費用）估將提高3.2%，這部分因為運力增長受限導致平均客運價格上漲。反之，隨著貨運市場在疫後逐漸恢復常態，2024年一英里平均貨運價格估將下跌17.5%。

航空業的景氣向來被視為是商業或消費者信心以及貿易活動的試金石。

IATA總幹事Walsh表示，航空業的利潤依然微薄，我們仍然希望利潤能略高於3%，然而這樣的表現仍然遠低於航空業需要的利潤水準。

在亞洲方面，儘管中國的國際旅遊復甦疲弱，IATA仍將2024年的產業獲利預測提高兩倍多，至22億美元。

IATA維持北美地區今年航空業獲利預測不變，仍為149億美元，也仍然是全球航空業獲利最佳的地區。IATA表示，儘管面臨生活成本壓力，但消費者支出仍然強勁。