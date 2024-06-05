鼎基目前玻璃防爆貼膜的終端需求來自Walmart、Target等美國大型零售業者，由於客戶要求首批訂單需於上半年交付完畢，正式放量訂單預計下半年可望開始出貨，未來還有機會透過標案模式，進入學校市場，強化營運多元能量。

鼎基整合上游TPU造粒至下游TPU產品，在高階產品應用高毛利銷售策略發酵，去年營收及毛利率齊創佳績。其中，美國利基市場開拓告捷，去年營收占比從22.9％提高至31.86％，台灣、大陸各為10.93％，35.33％。

鼎基表示，去年高機能薄膜營收比91.99％，其中，包括應用微創機械手臂無菌保護套等醫療占比從23.32％提高至30.59％；汽車應用由33.07％提高至34.4％；電子類因用於手機內部隔絕材料，打入蘋果iPhone供應鏈，營收比從3.77％躍進至9.3％；紡織、戶外占比降至8.42％、10.58％。

展望今年，看好美國市場仍將維持成長，包含車用訂單可望大幅成長，醫療訂單已簽妥4年長約，維持高雙位數成長；手機訂單下半年開始出貨；防爆訂單預期下半年放量，推升營收、獲利蓄勢更上層樓。

鼎基指出，除美國市場外，今年還將加強歐洲、東南亞與新興市場的開拓，且持續擴大產品應用範圍，朝高附加價值及多樣化的應用材料發展。