GB200訂單在望 外資調升ODM廠目標價。(圖/先探投資週刊提供)

GB200超強的運算力，樹立產業鏈的高進入門檻，進而牽動供應鏈集中化，鴻海、廣達讓外資感到雀躍外，取得散熱機櫃及機構訂單廠商業績也將大噴發。

電腦展開展在即，市場引頸期盼GB200最新供應鏈名單曝光，而ODM大廠首季財報法說會後，外資券商分析師罕見的雀躍，鴻海、廣達、技嘉目標價全面被調高，儘管三家ＯＤＭ大廠股價已漲多，但分析師直言，GB200伺服器供應鏈出貨趨勢相當明確，且由於進入門檻變高，硬體供應鏈亦出現大洗牌及訂單集中化，能取得訂單的廠家，後市仍大有可為。

鴻海靠CMMS模式奪大單

GB200伺服器量產箭在弦上，不管是產業界或是法人圈，都積極盤點最大贏家，而這其中，又以鴻海奪得GB200 NV72及NV36伺服器機櫃主要訂單份額最受矚目，包括大摩、高盛證券、瑞銀等重量級外資券商全面調升鴻海目標價至二○○元以上，外資券商一致認為鴻海相較於其他ＯＤＭ廠評價低估，即便自三月以來鴻海股價已大漲七成，仍未達滿足點。

摩根士丹利預估，鴻海明年來自ＡＩ伺服器的營收將達到二五六億美元，較今年成長超過三成，其中四六％來自於輝達HGX GPU伺服器、五四％貢獻來自於GB200 NVL72/36伺服器機櫃，且拜CMMS模式之賜，預期鴻海明年來自ＡＩ的獲利貢獻將較今年大幅成長一二六％至一八○億美元，其中四成貢獻來自於高階的伺服器主板組裝及三五％貢獻來自大規模的GB200伺服器機櫃整合。

鴻海取得大份額的GB200訂單利多推升股價大漲近七成後，外資分析師一致認為，鴻海股價仍實質性的低於ＡＩ伺服器ＯＤＭ同業，包括緯創、廣達、技嘉及緯穎都享有平均十五到二○倍的本益比，但鴻海僅有十二倍出頭，這顯示市場仍未全面認同鴻海在ＡＩ伺服器營運的成長性，亦未理解鴻海未來來自ＡＩ伺服器的獲利爆發力，向來保守的大摩也罕見的將鴻海目標價從一五五元大幅調升至二一○元，並預估鴻海今、明年ＥＰＳ分別為十一．○五元及十三．五元，對鴻海的獲利預估低於瑞銀、花旗及匯豐等外資券商，市場普遍預估鴻海明年每股盈餘將可上看十四元。（全文未完）

《先探投資週刊2301期》

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