統一台灣高息動能 ETF（00939）首次換股結果出爐，臺灣指數公司 5 月 31 日公布 00939 所追蹤的「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」之成分股定期審核結果，成分股納入和刪除之變動將自2024 年 6 月 3 日(星期一)起生效。