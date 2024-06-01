00939 此次新增成分股 18 檔，包括：1216 統一、1402 遠東新、1504 東元、2105正新、2204 中華、2211 長榮鋼、2412 中華電、2618 長榮航、2637 慧洋-KY、2884玉 山 金 、 3045 台 灣 大 、 3596 智 易 、 3665 貿 聯 -KY 、 4904 遠 傳 、 5871 中 租 -KY、5876 上海商銀、6139 亞翔、8112 至上。刪除的 18 檔成分股為：2059 川湖、2317 鴻海、2352 佳世達、2356 英業達、2379瑞昱、2383 台光電、2454 聯發科、3036 文曄、3037 欣興、3189 景碩、3231 緯創、3592 瑞鼎、4961 天鈺、5371 中光電、6147 頎邦、6669 緯穎、8016 矽創、8046南電。
00939 所追蹤的「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」著重企業的經營能力與配息水準，自上市櫃市值前 250 大企業中篩選出 40 檔高股息股。此次成分股調整呈現電子類股減少、傳產金融類股增加的態勢。
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