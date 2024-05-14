品牌大廠華碩股價亮燈漲停，創近26年新高，法人股東研華14日再度處分手中持股，累計近10個月期間共減持華碩持股884張，每股交易價格405.6元，至目前為止，累積持有華碩（含本次交易）數量共3,855,461股，金額約11.29億元，持股比例0.52％。

研華公告指出，本次處分華碩持股具體目的為投資組合配置調整，處分利益帳列透過其他綜合按公允價值衡量之金融資產，處分結果計入資產負債表之權益項，不影響本公司損益。

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