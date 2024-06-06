根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，泛歐Stoxx 600指數成分企業首季獲利優於預期的比率達60％，高於長期均值54％。其中金融業表現最好，高達79％首季獲利優於預期。但就整體業績來看，每股獲利與營收分別年跌2.3％和4.1％。

法國興業銀行歐洲股票策略部主管卡洛揚（Roland Kaloyan）說，雖然通膨持續下降使企業營收表現令人失望，但利潤率能繼續處高水準而給人驚喜。

外界認為歐企首季獲利表現，讓許多分析師對歐企前景更有信心，並且反映出歐元區經濟有復甦跡象，因為其首季經濟成長0.3％，扭轉前兩季各自萎縮0.1％的局面。

摩根士丹利報告指歐企首季業績，是其獲利回復成長的正面訊號，讓外界看好未來幾季能繼續成長。LSEG資料顯示，市場預期歐企2024年每股獲利成長4.6％，營收上升2.6％。

安聯策略師卡瑞拉（Jordi Basco-Carrera）認為金融業的業績會繼續表現特別好，至於從事科技、奢侈品、國防和工業等企業受惠景氣回升而令業績也跟著好，但能源與原物料等產業會面對經營艱難的一年。

外界認為在生活費高漲的問題減緩後，消費者支出已穩定上升而令歐企受惠。歐盟預期歐元區今年經濟成長0.8％。尤其歐洲央行宣布降息1碼，能為歐企帶來另一股重要支持力量。

但卡洛揚認為目前分析師對於調高歐企獲利預期仍存在憂慮，因為歐洲的薪資和大宗商品價格在上升，並且超過物價上升的速度，這可能令歐企的利潤再次承受壓力。