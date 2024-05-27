結合「十元發行價、月配機制、投資級債、ESG篩選、收益平準金、殖利率優化機制」等6大特點的中信優息投資級債（00948B）即日起展開募集。中國信託投信表示，對於想要以十元甜甜價參與債市行情的投資人，可於募集期間向各銷售機構申購，最後募集申購日為5月28日。

中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀表示，據統計至2024年4月30日，以目前介於停止升息及等待降息階段，投資級優化收益ESG債券指數殖利率6.44％，仍處於相對高水位，且目前債券價格也因2022年聯準會快速升息影響下，債券價格相對面額仍折價達20％，顯見價格低、殖利率佳，今年是投資人進場存債的好時點。

中信優息投資級債（00948B）主要追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，除了是國內首檔債券ETF首創殖利率優化因子外，還具有十元發行價、ESG篩選、收益平準金、月配機制等6大特點，為投資人打造新一代優質的存債利器，有望累積大財富。

一為募集價格為十元，由於投資門檻相對低，小資族也能輕鬆參與；二為採取月配息機制，為投資人創造每月現金流的機會，有望坐領優質企業債息；三為聚焦長天期投資等級債，追蹤指數具較長存續期間，一旦未來啟動降息循環，所帶來的資本利得效果可望相對突出。

四為納入收益平準金機制，呂紹儀說，近年債券ETF掀起一波投資熱潮，多檔債券ETF面臨規模快速成長導致債息被稀釋的窘境，不過如有收益平準金機制後，當達到收益平準金啟動標準時，也就是當實際配息率低於參考配息率，且有稀釋配息率之虞時，可將部分收益平準金加入該期配息中，二次除息之間在外流通的單位數增加一定比例後可以動用收益平準金，且動用上限是累計的收益平準金，如此一來讓基金配息不會因除息前夕大量申贖而被稀釋，也不會因為申贖頻繁影響到配息，讓每月領息更穩定。

五為除精選BBB級以上的投資等級債外，更是國內掛牌債券ETF中首創殖利率優化策略，有望讓債券殖利率進一步升級；六為ESG篩選加層防護，指數成分股透過ESG篩選，將分別排除「具爭議性產業」的發行人，及排除ESG高度風險的發行人，也就是用ESG篩出優質債，把關爭議性產業。

即日起開募的中信優息投資級債（00948B），為國內首檔10元計價的債券ETF，讓投資人更容易參與債券市場，並採取月配息與收益平準金等機制，亦讓投資人資金運用上的規劃更加靈活，募集期間只到5月28日，可別錯過入手時機，有望為自己存好債、領好息，還有機會兼顧資本利得的空間。