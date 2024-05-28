開發金控28日舉辦2024年第一季法人說明會，對外公布財務表現及整體營運報告。開發金控總經理楊文鈞首先介紹新經營團隊，他強調新團隊成員都是既有、回任，所以沒有熱身期，可以快速展開工作，且都是本地人，能更好協助前線貼近客戶，他也指出，凱基銀行與證券未來發展目標以「規模成長」為優先，尤其凱基銀行更訂有2025年資產破兆元的目標，開發資本管理資產規模亦要從現行560億元，朝二到三倍增加。

不過，凱基銀要拚規模快成長，是否考慮併購？楊文鈞表示，金控會評估所有對公司有利的機會，這是一直以來是政策，但不會為併而併，是要有綜效才會進行併購。

凱基銀行今年第一季稅後淨利為15億元，其中財富管理手收較去年同期成長56％；個人信貸成長23％，房貸成長8％。凱基銀行總經理許維銘指出，未來會以追求資產管理規模成長及擴大營運為首要目標，包括大型企業、中小企業及企業主、消費金融和財富管理業務，將運用集團資源，強化跨子公司在商品與業務面的合作，壯大凱基銀行的客戶基礎與資產規模。

開發金2024年第一季稅後淨利達新台幣82.14億元，年成長134％，淨值較2023年底增加約280億元，法說會中經營團隊分享開發金控及各子公司邁向新階段的策略業務重點。

凱基人壽第一季在股票實現54.12億元，去年同期為13.48億元，年增三倍。不過債市因靜待聯準會下半年降息，只實現5.72億元，去年同期是20.61億元，年減約七成。

郭瑜玲認為，台股股市已到高點，未來選股標的會把資本利得加股利收益一起考量，不會因股利要多買股票。她也提到未來壽險業務員比重要從42％提高到60％，三年內CSM（因為提供保險服務而產生的收益目標）要有雙位數成長。

凱基人壽也於會中公布2023年底隱含價值（Embedded Value），凱基人壽 2023年底隱含價值達4,277億元，調整後淨值較2022年成長31.3％。以開發金控流通股數換算，其隱含價值貢獻每股25.5元。

開發金控及各子公司今年第一季獲利表現較去年同期相比有顯著成長。凱基人壽第一季稅後淨利為51.5億元，新契約價值利潤率從去年同期的34.4 ％上升至48.2％，有效契約價值（不含資本成本）較2022年成長3.9％。

凱基證券第一季稅後淨利為29億元，較去年同期成長53％，各項主要業務皆有成長，其中財富管理手收較去年同期成長65％。中華開發資本受海外投資組合評價波動影響，第一季稅後淨利為1.29億元，群創開發貳基金已完成首輪關帳，資產管理規模增加26億元，總資產管理規模達560億元。

中華開發資本將深化與企業合作，聚焦科技、醫療保健、綠能和智慧基礎設施，擴大基金管理規模；海外布局方面，開發資本將結合台灣產業優勢，擴大與美國、歐洲及亞太地區合作，壯大海外市場業務。