政治評論員李正皓指涉國民黨總統候選人侯友宜跟建商合作開發土地，侯友宜控告李正皓意圖使人不當選等罪。新北市議會議長蔣根煌也告李加重誹謗。台北地檢署調查後，27日給予李正皓不起訴處分。

李正皓今年1月初在社群軟體臉書指侯友宜家人在新北市新莊購地爭議，並指出，與侯友宜家人合作開發此塊土地的新莊建商背景極硬，直通國民黨新莊王、新北市議會議長蔣根煌。

侯友宜、蔣根煌認為，李正皓言論損害他們名譽，控告李正皓涉嫌違反總統副總統選舉罷免法意圖使人不當選、刑法加重誹謗等罪。

檢方指出，李正皓根據公開資料做出評論，提出個人見解看法，難認其主觀上有惡意詆毀侯友宜、蔣根煌傳播不實之事的犯意。北檢認為，侯友宜當時為總統候選人、蔣根煌為新北市議會議長，李正皓既非出於憑空捏造而全然無據的惡意攻訐，加上總統副總統選舉、議會議長的言行本屬與公共利益有關之事，屬於言論自由的保護範圍，因此給予李正皓不起訴處分。