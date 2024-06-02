國民黨明年5月改選黨主席，新北市長侯友宜近來發送端午賀卡給黨代表，28日立法院會三讀通過《立法院職權行使法》修正案後，也傳簡訊給藍委祝賀，被解讀是競選黨主席起手式。對此，國民黨立委謝衣鳯認為，主席這個位置的重點，其實是黨務工作的推動，黨務工作相當繁瑣、繁重，如何讓黨務能夠順利推動，是必須要承擔的責任。
新北市長侯友宜在2024總統大選吞敗仗，市長任期也將期滿，傳出幕僚建議侯友宜角逐明年國民黨主席，因侯具有國民黨中評委身份，具有參選黨主席資格。國民黨主席朱立倫昨受訪回應，「請大家不要製造謠言、見縫插針」，強調現在縣市首長都全力做好市政。
對此，謝衣鳯表示，所有有意參選國民黨主席的縣市長，一定是著眼於國民黨的未來，希望能夠持續為台灣人民謀取福利。
謝衣鳯強調，但黨主席這個位置的重點其實是黨務工作的推動，黨務工作相當繁瑣、繁重，如何讓黨務能夠順利推動，也是必須要承擔的責任，相信未來有意要參選的縣市首長，都要了解所必須承擔的責任。
#侯友宜
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