上周台股氣勢如虹，再創21,668點新高，周K線連五紅，本周收月K線連四紅機率高；本周再拚續創新高指數，市場聚焦股東會及金控法說會兩大因素，前者關注聯發科、聯電、長榮、航空雙雄等，後者留意兆豐金、第一金、開發金等法說會對營運展望。

24日指數震盪收21,565.34點，5月來累計指數上漲達1,168.74點（漲幅達5.73％）；當日三大法人買超73.62億元，外資買超60.62億元，自營商也買超25.96億元，投信則小幅調節12.96億元。上周的三大法人合計買超金額592.17億元，外資周買超451.22億元，投信周買超80.16億元，自營商周買超60.78億元。

上周外資在期貨市場也有小幅減持空單動作，24日外資的台指期未平倉空單部位為8,402口，較前一日減持323口，相較於前周五（17日）未平倉空單部位9,648口，周減持空單1,246口。

指數維持高檔趨堅格局，23日指數再創21,668點歷史新高，市場緊盯台股基本面最新變化。隨時序進入5月底，股東會題材快速升溫，本周上市櫃及興櫃逾500家公司密集舉行股東會，主要電子公司有聯發科、聯電、群聯、南亞科、威剛、聯詠、鴻海、宏碁、宏捷科、穩懋、國巨、研華、文曄、群創、京鼎、奇鋐等。

本周主要傳產公司股東會則有中興電、長榮、萬海、漢翔、裕隆、長榮航、華航、台驊投控、寶雅、保瑞、華固、和泰車、亞德客-KY、上銀、統一超、大同等。

至於本周法說會方面，持續關注金融法說會，其中繼上周的雙金控富邦金、國泰金法說會後，本周有28日開發金、29日兆豐金、30日新光金、31日第一金等法說會陸續登場，另還有京城銀、彰銀、臺企銀、高雄銀等銀行股法說會，留意最新營運展望。另還有亞德客-KY、友達、台積電、貿聯-KY、瑞昱、富邦媒、英業達等有海外法說會行程。