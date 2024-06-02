5月新台幣升值、外資買超台股，預料外資淨匯入機率大。金管會6月5日將公布5月外資淨匯入、淨匯出狀況，法人認為，5月新台幣升值1.22角或0.37％，月線首度翻紅，加上5月外資買超台股818億元，尤其猛加碼金融、營建與光電類股，預料淨匯入機率大。

法人觀察外資5月份買賣超動向，主要增持於「金融、營建與光電」三大族群，其中金融與光電因陸續召開法說且殖利率誘人，推測因此受到青睞。個股部分，在金融股族群方面，新光金、三商壽、永豐金、開發金、富邦金都受到外資青睞，5月都獲得外資買超。

營建股中的中工、聯上發、國建、富華新，光電族的群創、中環、錸德、彩晶、瑞儀也都受外資青睞。

展望後市，進入法說旺季，企業將陸續公布除權息，對於想要追求息收的外資而言，將可望持續買進盈收上調，或是被低估的企業，預料也將持續匯入。

據金管會統計顯示，從去年11月至今年3月，外資每個月都是淨匯入，依序為112.57億美元、86.77億美元、34.71億美元、50.75億美元及66.62億美元，五個月累計匯入高達351.42億美元，折合新台幣約1.13兆元。不過，今年4月開始轉為淨匯出12.96億美元，明顯對台股轉為謹慎保守。

但若看歷年5月，外資淨匯入的機率比較大，近四年外資5月都呈現淨匯入，像去年5月外資就淨匯入73.62億美元、2022年淨匯入26.96億美元、2021年淨匯入32.7億美元，今年5月預料外資將呈現淨匯入。