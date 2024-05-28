新光金控旗下元富證券今（28）日榮獲臺北市政府「113年度友善育兒事業獎-標竿企業組」表揚，由總經理張清發代表出席受獎。元富證券秉持多元共融精神，致力提供員工照護，積極打造「友善育兒，有利生養」職場環境，以育兒假別措施、育兒親職支持網絡、財務力政策及創意作為等重點舉措榮獲獎項肯定。透過友善育兒職場的建立，對提高員工生育率具有正面助益，持續朝人才及企業永續發展前進。

元富證券推動親職友善措施，不僅有助提升員工的幸福感與工作績效，亦能鼓勵年輕人勇於組織家庭、進而化解少子化危機。在友善育兒假別及托兒措施方面，有感於少子化議題的重要性，元富持續優化生、育措施，如全面實施人工好孕假，提供優於法令之產假，如陪產檢及陪產假、產檢假，及特優等級的無障礙設施優良哺(集)乳室、企業托育服務。

另外，於育兒親職支持網絡部分，透過舉辦性別意識及DEI多元共融、消弭無意識偏見等內部講座，向同仁宣導消除懷孕及婚育歧視。此外，提供醫師臨場服務、特約護理師服務，執行母性健康保護計畫，給予員工多元醫療諮商資源；定期進行工作場域燈光氣體檢測及環境消毒，建立衛生的工作環境，讓同仁從乾淨職場返家，降低病毒侵擾，提升育兒品質。

在財務力支持方面，元富證券提供婚前健康檢查費用補助、生育補助、子女獎助學金，更全額支付員工及配偶子女團體保險費用、員工健康檢查費用；開辦員工持股信託，讓員工共享公司營運獲利，輔助規劃員工育兒經濟需求。於創意作為方面，持續推動各式健康促進措施，包括舉辦全方位友善講座，鼓勵員工成立社團，參與淨灘、健走與家庭日活動，強化身心靈健康，消除育兒疲勞，累積健康資產。未來，元富證券將持續打造工作與生活平衡的職場環境，共創多元、友善的社會氛圍，持續樹立幸福職場典範。