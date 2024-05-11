新竹縣人口已突破59萬人，為減輕家長育兒的負擔，在繁重的工作與生活壓力下，也能獲得喘息時間，社會處去年11月1日在新竹縣綜合社會福利館2樓新竹縣親子夢想館開辦定點臨托服務，今年托育服務再提升，4月起在新竹縣新湖區社福中心也開辦定點臨托服務，提供有需求的爸爸媽媽使用。

位於新竹縣親子夢想館內的定點臨托服務，館內打造符合幼兒安全的托育空間及提供適齡適性的教玩具，聘請專業托育人員照顧幼童，建立友善育兒環境，分攤家庭照顧負擔，讓定點臨托服務成為家長的育兒後盾之一，去年11月開辦至今年3月，總計提供109人次服務。

新竹縣新湖區社福中心的設立，是為建構全面社會安全網，提供新豐、湖口的鄉親更便利友善的社福服務。中心原本與新埔區社福中心合署辦公，經湖口鄉前任鄉長林志華、現任鄉長吳淑君的協助，無償提供嘉興社區活動中心做為中心使用，今年2月5日揭牌啟用。為照顧脆弱家庭及新豐、湖口的鄉親，因此，社會處特地在中心內規畫臨時托育處所，提供定點臨托服務，並於4月開始提供服務。

社會處說明，定點臨托服務對象為滿6個月以上至未就讀國民小學前兒童，收托時間為每周二至每周日上午9時至下午5時止，臨托費用為平日每小時200元，假日每小時250元，每次至少托育2小時為原則，同一時間最多收托4名嬰幼兒，未滿2歲者最多收托2人。

服務採預約制，須於托育服務使用前3個工作天攜帶戶口名簿影本、申請人身分證至定點臨托地點填寫申請契約，以順利媒合服務。