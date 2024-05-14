日前發生的保母虐童「剴剴案」引發社會各界關注，其中疑似因為北市社會局保母訪視制度未落實，間接導致憾事發生。對此國民黨台北市議員王欣儀就建議，社會局針對保母的實地訪視外，應另外增加「視訊訪視」，透過視訊可以看小朋友的神情、身體外觀有無異樣，增加訪視頻率以減少憾事發生機率。對此社會局長姚淑文也允諾，仍會以實地訪視為主、視訊訪視為輔。

王欣儀說，在剴剴案事件發生後，北市社會局將保母面訪次數，從1年4次增加為6次，但像剴剴案這種特殊個案，目前台北市仍有4案，因為父母不會帶回，所以在事件發生時，父母沒辦法即時得知小朋友的狀況，因此現在應該要做的，就是怎麼樣防範未然，阻止同樣的憾事再次發生。

她指出，負責訪視保母的台北市居家托育服務中心，督導、訪視人力僅只有76人，平均每位人員需要訪視與管理的保母多達57人，在有限的時間與人力之下，是不是有可能考慮以視訊訪視的方式，增加訪視頻率之餘，也能增加訪視強度。

王欣儀也舉例，剴剴案中保母因為確診等緣故，將訪視時間延後，結果在訪視前的空窗期就發生憾事。因此在各種狀況導致無法直接面對面訪視時，在科技發達的當下，是否改以手機或電腦視訊訪視的方式，透過畫面做個案的追蹤，至少能達到不定時的方式，了解小朋友的初步狀況。

對此社會局長姚淑文表示，居托人員在訪視保母的工作過程當中，仍然會以實地訪視為主，但是一些較為臨時的狀況，導致無法進行實地訪視時，輔以視訊來進行訪視工作，目前確實社會局已經在討論並研擬可行性當中，並且會在下一次托育制度管理委員會中討論。

姚淑文也直言，目前暫不以視訊訪視為主的原因，在於視訊的視角可能仍不夠完整，以及也有時效的問題。仍會以現有的實地訪視為主，並且輔以視訊訪視，未來會持續研擬可行性，並於6月的托管會中討論。

社會局補充說明，依中央最新公告居托中心訪視指引規定「訪視時需親見收托兒童，提供全日托育如為出養童，每年至少訪視6次，並得視收托情形增加訪視次數」，如經居托中心評估列為加強訪視對象，得視情形增加面訪或多元訪視（例如視訊）次數。至於相關頻率以及標準，將盡速與專家學者討論後納入規畫。