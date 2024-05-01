爆發於2021年間的彰化邱姓無照保母夥同黃姓男友虐童案，一審日前審結，邱女與黃男被控以膠帶綑綁雙手、熱湯燙腳及傷害生殖器等方式對4名幼童施虐，被法官依故意對兒童犯傷害罪等罪判刑，其中邱女被判1年5月不等徒刑，黃男則被判應執行2年6月徒刑，全案可上訴。

判決指出，被告邱女與其黃姓同居男友均未受過保母人員專業訓練，也未通過保母人員技術士證照考試取得保母人員技術士證，即於2021年5月起，在臉書的保母社團低價向不特定人招攬照顧幼兒。之後，彭姓、陳姓、林姓及賴姓等女子與邱女接洽後，紛紛將幼兒交付予邱女照顧。

然當時邱女自身也懷孕，且即將臨盆，在生產及坐月子後又陸續收托4名幼童，根本無暇照顧，只得由同居的黃男協同托育幼兒。然彭、陳、林及賴等4母將小孩交給邱女托育後，他們現孩子身上都有不明紅腫瘀青等狀況。

判決表示，2021年5月中，邱女、黃男其中1人以膠帶綑綁4歲女童雙手；同年6月底，邱女因無暇照顧1歲多男童，導致男童自行從柵欄式嬰兒床爬出不慎摔落，傷及後腦部。

同年7月，邱女、黃男其中1人竟以熱湯燙傷4歲男童雙腳，造成其左側大腿挫傷、雙側足部二度燙傷，還用利器傷害男童生殖器官，導致其生殖器官有開放性傷口；同年8月，黃男涉嫌在車內毆打2歲男童背部，導致其背部有大片瘀傷。被告邱女、黃男均否認犯行，也辯稱不曉男童生殖器的傷是怎麼來的

法官審理後認定邱女涉犯成年人故意對兒童共同犯傷害罪、過失傷害罪等共3案，分別判處有期徒刑1年5月、4月及2月，宣告刑總和為1年11月；被告黃男涉犯成年人故意對兒童共同犯傷害罪及成年人故意對兒童犯傷害罪等3案，分別判處有期徒刑7月。、2年及8月，應執行有期徒刑2年6月。