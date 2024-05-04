今年4月1名45歲林姓竊嫌多次潛入彰化市彰興路沿線工地，竊取H型鋼等建築物品及輪框等汽車零件，被害人損失超過10萬元，林男將其全數變賣，被逮後還辯稱忘了賣多少錢，更可惡的是，警方在林男車上查獲螺絲組等相關證物，才發現林男竟還偷拆高速公路橋下道路護欄，完全不顧用路人安全，全案依竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

林男在4月5日、18日，駕駛休旅車尋找作案目標，鎖定彰化市聖安路上一處工地，2次潛入其中偷竊，得手三角架、短節H300型鋼、貨車綑綁帶、型鋼夾具、自動排水門扇和門框等物品，不僅讓被害人損失約7萬多元，還嚴重影響工地工作進度。

林姓竊嫌不顧用路人安全，在5月1日晚間10點左右，偷拆彰化市中彰路便道國道三號高速公路橋下公用道路護欄，嚴重影響公共安全。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

林姓竊嫌趁著夜色掩護，在4月19日潛入彰化市彰興路的一處工地，竊得價值約4萬5000元汽車零件。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

林男用相同犯案手法，趁著夜色掩護，在4月19日又到彰化市彰興路的一處工地，竊得價值約4萬5000元汽車零件；再於4月22日偷走業主放在彰化市彰興路店門門外的5個輪框，損失約1萬元。林男將偷竊贓物全數變賣，被逮後，面對警方訊問，還辯稱忘了賣多少錢。

面對連續竊盜案件，警方不敢大意，彰化警分局快官派出所於5月1日報請地檢署檢察官廖偉志指揮偵辦，並與偵查隊刑責區、大竹派出所組成專案小組共同展開調查，擴大調閱監視器，鎖定林男作案車輛及身分，5月2日由快官所副所長洪勝吉率隊到林男台中市烏日區住處進行搜索及拘提林男到案。

警方當場在林男車上起獲包括H型鋼11支、螺絲27組、犯罪工具等相關證物，一問才知道，這些物品都是林姓竊嫌在5月1日晚間10點左右，在彰化市中彰路便道國道三號高速公路橋下拆卸公用道路護欄所得。

快官派出所副所長洪勝吉表示，4月接獲報案，彰化市彰興路沿線發生多起竊盜案，遭竊物品多為汽車零件及建築物品，共計損失約14萬元，警方積極搜證，在申請搜索票獲淮後，警方持搜索票於犯嫌住處埋伏，並在其犯罪車輛上當場起獲相關證物。

洪勝吉說，清查後查扣H型鋼11支、螺絲27組等犯罪工具，經警方查證查扣物品係為拆卸公有道路護欄所得，與林嫌供稱在高速公路橋下所拾獲，有所出入，顯為狡辯之詞，嚴重影響公共安全，全案依竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。