海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所10日發現蚵農受困蚵田海域，駕駛救生艇順利將其救援上岸。（海巡署提供／孫英哲彰化傳真）

彰化1名72歲的蚵農，今天到芳苑鄉王功海域的蚵田作業時，疏忽已漲潮，等發現時已受困，海水淹過胸口，只能死命抓住蚵架保命；幸好海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所及時發現，駕駛救生艇順利將其救援上岸。

今天上午，王功安檢所執勤官兵發現王功海域有1位民眾於蚵田戴浮載沉，隨即通報安檢所攜帶救生裝備及出動救生艇前往救援。

經查，受困民眾為當地72歲的蚵農（男性），他疑因專心在蚵田間作業，未注意潮汐變化，回過神已開始漲潮，在孤立無援下，只能暫時抓住蚵架，以避免落水，而當時潮水已漸漸漲至胸口的位置。

海巡人員發現後，火速展開救援，並與當地作業的漁民合力將受困蚵農救上岸，經檢視該蚵農有擦挫傷，且有失溫情形，隨後由彰化縣消防局第四大隊漢寶消防分隊救護人員送醫治療。

第三岸巡隊提醒，民眾於海域從事各項親水活動，務必注意當日潮汐及穿著救生衣，以降低危安發生機率，如於岸際或港區若發現有危難案件，可撥打118免費服務專線，或就近向鄰近安檢所報案請求協助。