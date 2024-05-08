彰化縣議員施嘉華父子2022年九合一選舉期間，以贊助交付選舉文宣品，變相賄賂多名鄉鎮民代、村長候選人約定支持、拉票。一審依違反《選罷法》各判施與施父各徒刑3年2月、3年4月，均褫奪公權3年；二審台中高分院今天宣判，各改判3年1月、3年3月，褫奪公權3年，仍可上訴。

施嘉華在2022年參選第20屆第三選區議員選舉（選區為和美鎮、伸港鄉、線西鄉），為順利當選，與父親施復興對周姓、邱姓及林姓鄉民代表或村長候選人等3人，以贊助交付選舉文宣品變相賄賂，各無償交付文宣筆、打火機及口罩各約3萬7500元至1萬5000元不等，並請本人及家人投票支持，3人均同意並收受文宣。

彰化檢方在同年11月21日搜索1家禮品社，查扣施嘉華為多名候選人訂購文宣品的銷貨單，施又教唆周作偽證。

一審認定施家父子涉犯《選罷法》之「交付賄賂罪」，各判刑3年2月、3年4月，均褫奪公權3年；邱男及林男依收受賄賂罪各判刑3月、5月，均得易科罰金、褫奪公權1年。

經上訴二審， 施家父子及邱男、林男均否認犯行，法官以施等人曾經自白，且相關事證則以認定施家父子以贊助選舉文宣方式，變相提供同價額賄選，期約投票支持，雖非常見典型買票行為，但確實以金錢介入選舉，施家父子所為屬於「投票行賄罪」。

台中高分院審結8日宣判，就施家父子涉犯交付賄賂罪部分撤銷，依投票行賄罪改判施嘉華徒刑3年1月、褫奪公權3年，教唆罪部分駁回；施復興判刑3年3月、褫奪公權3年。