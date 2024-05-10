台中市烏日區溪尾大橋昨天出現2隻鴕鳥逛大街，雖已被「逮捕」，但因不知道牠們來何方，因此尚未「歸案」。因事發地點鄰近貓羅溪流域，今天有釣客表示曾在貓羅溪河床直擊民眾放養鴕鳥群；此外，鄰近該區的彰化縣芬園鄉也有業者飼養鴕鳥，被逮的2隻鴕鳥究竟來自何處，引起熱議。

台中市警局烏日警分局溪南派出所昨天清晨接獲熱心民眾報案，指稱在烏日區溪尾大橋上有發現2隻鴕鳥在路上逛大街。

員警為避免驚嚇在道路中行走的鴕鳥，尾隨在後，畫面逗趣。2隻鴕鳥「落網」後暫由台中市農業局安置，警方研判，牠們可能從彰化芬園跨越溪尾大橋而來，清查中。

常在貓羅溪活動的民眾指出，曾有釣客在貓羅溪河床直擊4隻鴕鳥悠閒覓食中，看到人也不會驚嚇，當時釣客覺得在溪邊看到鴕鳥群很新鮮，馬上用手機拍了許多照片。

據釣客表示，因貓羅溪流域水草肥美、生態豐富，4隻鴕鳥啃草時，突有野狗群現身，雙方就在河床追逐，昨天2隻鴕鳥在台中烏日溪尾大橋逛大街，事發地點其實距離貓羅溪河床很近，被捕的2隻鴕鳥應與彰化芬園有地緣關係。