五月的樂天桃園棒球場十分熱鬧，宸華生技董事長沈之翔、總經理黄文一日前全程陪伴「台灣國際兒童村」的孩子一起看球。其中，不少孩子曾出現注意力不足過動症ADHD，沈之翔表示，棒球是台灣的國球，帶孩子來看棒球，希望現場的熱情與感染力，能夠帶給他們滿滿的正能量！

沈之翔指出，ADHD是「注意力不足過動症」（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD）的縮寫，在台灣，約有5%至6%兒童為ADHD，由於注意力難以集中，大大影響了學習與發展。宸華生技公司歷經長期研發提出解方，以適當的營養補充，改善孩子們ADHD的狀況。活動現場，「台灣國際兒童村」孩童與球員練習傳接球，令沈之翔、黄文一深深感動。黃文一表示，多年前，經由桃園的醫師穿針引線，發現部分「台灣國際兒童村」學童出現ADHD，這些小朋友往往來自高風險家庭，始終善盡企業社會責任CSR宸華生技決定，自2023年開始，與台灣國際兒童村簽訂六年捐贈營養補充品計劃，守護孩童和少年，讓這群孩子回歸學習的場域。

關懷注意力不足過動症，宸華生技邀ADHD兒童看棒球賽。（圖／宸華生技提供）

位於桃園市楊梅區的台灣國際兒童村，成立於1970年，主要安置受虐兒童與行為偏差兒童，宸華生技的贊助不僅減輕了國際兒童村的負擔，也共同看見孩子的成長和蛻變。沈之翔說，除了捐贈「台灣國際兒童村」營養補充品的計畫之外，目前亦積極洽詢其他需要幫助的弱勢團體，讓弱勢者也有機會讓人生往更積極向前的方向前進。