第77屆法國坎城影展如火如荼進行中，今年台灣電影表現超級亮眼，獲得文策院支持投資及合製的作品劇組也齊聚16日晚間舉辦的台灣之夜！包括入選「一種注目」的《禁愛絲孃》劇組、「導演雙週」的《白衣蒼狗》導演曾威量和演員春風（洪瑜鴻）、「影評人週」的《蟲》導演王凱民和劇組、「坎城首映」的《約見波布》團隊、沉浸式競賽單元的《黑》和《穿越霧中》主創團隊，以及入選沉浸式非競賽單元的《大師狂想曲：河瀨直美》團隊、參加「Cannes Docs 紀錄片放映及提案競賽」的紀錄片《歌舞的我們》導演盧盈良，現場熱鬧非凡。

《白衣蒼狗》法國時間20日首映，導演曾威量表示：「來到坎城，讓人覺得謙卑，一部電影要來到坎城很不容易，有很多犧牲、妥協，要付出很多心血，對我來說也是如釋重負！」電影主題是缺乏資源的偏鄉醫療，他也感性表示，早期參與並給予作品協助的人，有很多是移工、身障者和弱勢社群，無法來到坎城，心中有點苦澀。對於電影即將和世界觀眾見面，他說：「對我來說它重新定義了台灣電影，我最期待的是，這部片不只是國際上看得見、看得懂，也希望台灣觀眾看得見、看得懂。」

《蟲》劇組演員潘綱大（後排右二）、演員李夢苡樺（後排右四）、演員劉韋辰（後排右五）、導演王凱民（中間黑衣者）。（文策院提供）

首次參加坎城影展的演員春風，坦言從沒想過，雖然東西吃不太習慣，不過對一切都很開心，談到新作，他透露：「我飾演一個黑心老闆，但其實是為了要照顧女兒，是個滿悲傷的角色，很難，超級難！這是我演過每天都很不開心的角色，演的時候心情很沈重。希望觀眾能看我的演出，有一點不一樣的收穫。」

紀錄片《歌舞的我們》導演盧盈良（右）和共同製片謝璇（左）參加坎城影展台灣之夜。（文策院提供）

另一部同樣獲得文策院支持的《蟲》導演王凱民帶著演員潘綱大、劉韋辰、李夢苡樺亮相，王凱民打趣形容和大家在坎城海灘看著海，突然錯覺自己人在恆春，「能夠帶台灣作品和團隊一起來坎城，我覺得很幸運也很感動！」潘綱大回憶電影首映結束當下，完全忘記自己在坎城，「這就是電影的魔力。」劉韋辰同樣直呼很不真實，還在適應中；李夢苡樺則表示：「看到這麼多觀眾喜歡我們的作品，很感動、很想哭。」

紀錄片《歌舞的我們》獲得文策院「內容開發專案計畫-前期開發支持」，導演盧盈良表示這是一個關於台灣原住民性別少數的故事，也折射自己成長和生活的時刻，希望被陪伴、被愛，並且可以愛自己的主題。「我第一次來坎城，規模很大，覺得滿震驚的！在路上就會看到明星、有名製片跟導演，有點美夢成真的感覺。新片來這邊也是一個美好的開始，希望透過國際提案的方式跟機會，找到更多資源支持。」

台灣之夜當晚出席的團隊，還有包括參與提案的四部台灣小說《人性的試煉》、《女二》、《鬼拍手》、《遺跡訪詭錄》，兩件台灣 IP《勸世三姐妹》、《OPUS龍脈常歌》，以及由金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局合作的「金馬前進坎城」計畫《破浪男女》、《鬼才之道》、《功夫》、《大濛》和《女兒的女兒》5組重磅台灣影人，讓今年坎城影展充滿濃濃台灣味！