滙豐超核心多重資產基金預定基金經理人楊博翔表示，此檔基金的超核心策略涵蓋槓鈴式股票及低波動債券的經典組合，股票將聚焦於具創新的主題式投資機會，債券可視總體經濟走勢機動調整投資等級債、非投資等級債。

滙豐超核心多重資產基金擁有具備高成長動能的科技類股像是AI題材，除了能緊抓趨勢財之外，再加上布局於具備較高股息以及防禦性質的基建類股，除了由於基礎建設定義不斷演進，發展空間極大，AI運算與電動車都會將帶來明顯的用電成長，有望進一步推升基建類股表現。

滙豐超核心多重資產基金並搭配低波動債券配置，進一步降低投資波動，且增加收息機會，因此建構起以低波動債券做為核心固本，兼顧成長動能、股息收益與防禦特性，形成投資的經典組合。

尤其，滙豐超核心多重資產基金看好長線投資主題科技和基建，兩大主題在成長性和股息率剛好位於天秤的兩端，發揮互補的特性；再加上搭配低波動債券，能有效地抵禦高利率環境下的各種壓力，藉以創造較為穩定且優質的回報機會。

滙豐投信強調，今年投資市場仍充滿變數，聯準會降息路徑搖擺，許多國家也將在今年舉行大選，地緣政治風險都還在持續；滙豐投信認為，在新的結構與投資環境下，透過能攻有守的投資策略將能夠參與市場漲勢行情同時兼顧風險。滙豐超核心多重資產基金擁有高成長、較高股息及較低波動三大特色架構出能攻有守的多重資產組合，將助投資人全面掌握市場多元復甦動能。