中國大陸史上最大地產泡沫─恒大地產─正式的懲處結果於5月31日出爐，據大陸證監會官網發佈處罰決定稱，對恒大多項違法事項責令改正，並罰款41.75億元人民幣（下同，約合台幣177.6元）。對恒大實際控制人許家印處以頂格罰款4700萬元（約合台幣2億元），並採取終身證券市場禁入措施。其餘涉恒大案相關人員則處以20~900萬元（合台幣85萬～3828萬元）不等的罰款。證監會強調，這是在考量恒大債券規模與「保交房」攻堅戰的大局觀下做出的裁罰決定。

據《每日經濟新聞》報導，5月31日，證監會官網發佈《證監會對恒大地產債券欺詐發行及資訊披露違法案作出處罰決定》，對恒大地產責令改正、給予警告並罰款41.75億元，對恒大地產時任董事長、實際控制人許家印處以頂格罰款4700萬元並採取終身證券市場禁入措施。

大陸證監會對恒大處罰決定中指出，2019年至2020年期間，恒大地產通過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發行債券存在欺詐發行，所披露的相關年度報告存在虛假記載。同時，恒大地產還存在未按期披露定期報告、未按規定披露重大訴訟仲裁、未按規定披露未能清償到期債務情況等行為。

大陸證監會依法對恒大地產欺詐發行債券行為按照其所募集資金的20%進行處罰，對其資訊披露違法行為處以頂格罰款。恒大地產2年虛增收入達5600億元，欺詐發行債券208億元，但為開展債券市場統一執法以來的最嚴尺度，既依法從重從嚴懲處財務造假，又充分考慮恒大地產債券規模及「保交房」攻堅戰等全域性工作，堅持政治效果、社會效果、法律效果相統一。同時，證監會正在推進對相關仲介機構的調查。

報導指出，根據處罰決定書，本次遭到處罰的責任人員還包括許家印、夏海鈞、潘大榮、潘翰翎、甄立濤、錢程、柯鵬等人，除許家印罰款如前述之外，其餘人罰款20~900萬元，並處8年或10年禁入證券市場措施。此外，恒大逾期債務、商票合計超5000億，欠稅752萬餘元，股權及在建工程與土地轉讓等方式償還，被執行金額合計62.73億元。