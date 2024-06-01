身為國際四大會計師事務所的普華永道，近期接二連三丟失審計大陸市場的審計業務大單。例如中國石油5月30日披露，即將召開的年度股東大會，將取消審議聘用2024年度境內外會計師事務所議案。除中國石油，還有多家上市公司取消與普華永道的審計合作。包括中國人保、招商銀行與中國中鐵、招商港口等上市公司，粗估已達到21家之多。

業內人士認為，雖然多數公司都沒有說明原因，但如此一波集中與普華永道解約，可能是受到恒大財務造假事件影響。

今年3月，恒大地產因財務造假收到行政處罰告知書，大陸證監會擬對許家印、夏海鈞採取終身證券市場禁入措施，並對恒大地產處以41.75億元的罰款。據處罰決定書，恒大地產披露的2019年、2020年年度報告存在虛假記載，恒大地產通過提前確認收入方式財務造假，兩年共虛增收入5641億元。而對於恒大2009年至2020年的年報審計，普華永道均出具了標準無保留意見。

這也導致今年4月以來，普華永道屢次陷入輿論風波，並遭到自稱該所原合夥人的人士舉報，表示對品質管制系統，以及對恒大集團進行的審計質素的潛在缺失表達了擔憂。

據Wind資料，2023年普華永道的A股年年報審計客戶共有107家，當期審計費用收入超過8億元（人民幣，下同）。但截至目前至少已有19家A股、2家港股上市公司，取消與該所合作。僅已揭露金額的17家公司，涉及的相應審計費用就超過2億元。