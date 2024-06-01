因兩年虛增收入5600億（人民幣，下同）、欺詐發行債券，恒大地產及時任董事長許家印被處以巨額罰款。媒體指出，牽涉恒大的各中介機構，包括審計機構、債券承銷商、信評機構都非常可能遭到嚴查與罰款。

第一財經報導，因財務造假、欺詐發行涉及數額巨大，大陸證監會5月31日開出最嚴尺度罰單，針對恒大地產欺詐發行債券行為按照其所募集資金的20％進行處罰，即41.6億元，對其資訊披露違規行為處以巨額罰款，合計罰款41.75億元。

同樣被處以巨額罰款的還有許家印，被罰4700萬元並採取終身證券市場禁入措施。另外7位時任高管合計被罰2150萬。針對恒大的處罰，證監會稱其「為開展債券市場統一執法以來的最嚴尺度」，同時正推進對相關中介機構的調查。

經調查認定，2019年至2020年期間，恒大地產通過提前確認收入進行財務造假，虛增收入5641.46億元，虛增利潤920.11億元。此後，因引用上述虛假報告中的數據，恒大地產2020年至2021年期間發行的5支債券均涉嫌欺詐發行，發行規模合計208億元。同時，恒大地產還存在延期披露定期報告，以及超七千億重大訴訟事項和未償到期債務信披違規。

許家印作為公司時任董事長、實控人，通過對調整收入後的經營指標水準提出要求、決定採用何種指標數據等安排、組織財務造假事項，直接導致了恒大地產存在欺詐發行及年報虛假記載的違法行為。

作為恒大地產審計機構的普華永道（台灣稱資誠），在恒大地產財務造假期間，對2019、2020年年報均出具了標準無保留意見的審計報告。

同時，恒大地產涉及欺詐發行的5期債券中，中信建投是4支債券的獨立主承銷商，「20恒大05」為海通證券、中信建投、中山證券3家券商聯合承銷。

此外，中誠信國際作為受托資信評級機構，對5期債券及發行主體都給出了最高的AAA評級，發行人律師為北京市金杜律師事務所。

報導引述業內人士指出，類似恒大地產如此數額巨大的財務造假在資本市場並不多見，公司、實控人以及中介機構都難辭其咎，隨著恒大地產處罰落地，中介機構如存在履職不盡責等情況，非常高機率可能也遭處罰。