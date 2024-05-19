家中使用的瓦斯鋼瓶，是否曾留意過有無過期？高雄市消防局於今年1至4月針對轄區內瓦斯行進行稽查，就查獲3件逾期鋼瓶，且均為同1家瓦斯行，遭罰7萬餘元。

近期瓦斯行及使用液化石油氣容器營業場所事故頻傳，為落實瓦斯行管理並降低火災爆炸風險，高雄市消防局針對轄內瓦斯行進行稽查，今年1至4月瓦斯行共檢查338家次，查獲逾期鋼瓶3件，均為岡山區同一家瓦斯行，其中2件是在客戶家中，遭客戶檢舉，另外1件則是消防在瓦斯行內查獲，均依消防法舉發，共裁處7萬7000元，今年5月，也查獲3家瓦斯行違規使用逾期鋼瓶。

消防表示，根據液化石油氣容器定期檢驗標準，規範製造出廠後20年以內的鋼瓶，應每5年辦理檢驗1次；出廠後超過20年的鋼瓶，應每2年辦理檢驗1次，而出廠後超過30年者，則一律壓毀不可再灌裝使用；瓦斯逾期鋼瓶若未依規定實施定期檢驗，開關閥恐難以承受高壓且底部亦可能鏽蝕產生外洩意外，因其洩漏無法正常關閉，若於室內蓄積達一定濃度又遭遇火源將產生嚴重氣爆，猶如不定期炸彈一樣危險。