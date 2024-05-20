桃園消防呼籲民眾住宅應加裝住宅用火災警報器並正確安裝，於火災發生初期即時發出警報才能救命。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市桃園區愛一街日前發生住宅火警，桃園市政府消防局在獲報後，立即調派桃園、三民、一搜等消防分隊8車20人趕往現場，現場陣陣煙霧竄出，屋內的住宅用火災警報器偵測到濃煙並發出警報聲響，李姓民眾驚醒順利由消防人員帶出。

經查，現場為地上5層R.C結構建築物，火警原因為李男加熱食物，未遵守人離火熄原則，逕自進入房間休息，造成該戶住宅煙霧瀰漫，放置在茶几上的住宅用火災警報器，偵測到濃煙並發出警報聲響，讓搜索中的消防人員聽聲辨位快速鎖定起火戶，順利將民眾帶出。

睡夢中驚醒的李姓屋主餘悸猶存說，當時開小火加熱食物便回房間小憩一下，不料睡得太深沈，聽聞警報聲響及消防人員呼叫才猛然驚醒，幸好未釀成大禍。現場消防同仁立即提醒起火戶用火用電安全宣導，次日由桃園防宣隊針對起火戶周遭住戶宣導並指導起火戶將住警器裝置定位。

桃園消防分隊長張侃峯說，此次火警住戶雖有住警器但並未正確安裝，而是閒置於桌上，待煙層下降住警器才偵測到，因而未能及早發報，呼籲民眾住宅應加裝住宅用火災警報器並正確安裝，於火災發生初期即時發出警報，且一顆是不夠的，因住警器偵測範圍僅單一空間，建議每個房間跟走道都安裝，安全更有保障。