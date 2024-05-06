屏東潮州一名60多歲男子，連續在潮州夜市附近酒駕被抓，共遭罰11萬餘元，男子有房有錢，光存款即破百萬元，卻對罰單不理不睬，案件被移送到法務部行政執行署屏東分署，分署凍結男子郵局存款，從中直接扣款，追回男子欠了國庫3年多的11萬餘元。

屏東執行分署說，潮州這名60多歲的男子，110年清明連假騎機車經過潮州夜市附近，被警察抓到酒精濃度超標，監理站對他開罰2萬2500元，由於男子持普通小型車駕照騎機車，車輛還因此被記違規點數5點。

屏東執行分署扣押男子存款後，追回酒駕罰單11萬餘元。圖為書記官製作執行命令扣押義務人存款示意圖。（屏東執行分署提供／羅琦文屏東傳真）

不料男子並未因此而有所警惕，到了同年底的最後一日，適逢元旦3天連假的第一天，男子又被抓到在潮州夜市附近酒駕騎車，因為是5年內第二次酒駕，監理站這次對他裁罰9萬元，並吊銷汽車駕照3年。

屏東執行分署指出，男子對2張酒駕罰單都不予理會，案件今年陸續被移送到屏東執行分署，分署收案後曾通知男子到場報告財產狀況，但男子並未理會。

分署調查發現男子名下在潮州鬧區有好幾筆不動產，存款餘額也有上百萬元，立即發函郵局凍結男子的存款，經郵局回報足額扣押後，由於男子始終未與分署執行人員聯繫，書記官於是核發收取命令，終於為國庫追回義務人欠了3年的11萬餘元酒駕罰單。

屏東執行分署表示，酒駕除了會接到罰單外，可能還會被記點及吊銷駕照，駕照一經吊銷，需重新考照才能再行開車上路。本件義務人被抓到酒駕的地方都在住家附近，可能是在離家不遠處喝酒，如果搭乘計程車，也許起跳價100元就足以支付單趟車資，呼籲千萬不要因小失大。

據屏東縣警察局統計，今年1月起至4月25日止，屏東縣取締酒駕件數共計805件，酒駕事故發生103件、造成2人死亡、122人受傷，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免害人又害己；如要飲酒務必牢記「喝酒不開車」、「酒後找代駕」或搭乘替代運具，以確保自己和他人的安全。

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