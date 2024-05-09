自從違規記點上路以來，交通部開放民眾檢舉項目自46項增加至59項，最終因引爆民怨，緊急將檢舉項目重新限縮至49項，並在3月7日拍板通過，針對罰鍰1200元以下的交通違規項目不記點、不開放民眾檢舉，引發一波正反討論風潮。

有員警指出，民眾被開單時常因不滿而和員警理論，如今加入科技執法進行違規取締較不容易出現爭論。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

交通違規開放民眾檢舉原本立意良善，未料卻衍生出檢舉亂象，不僅檢舉案件暴增，警方甚至還得多花時間與心力處理民眾檢舉事件，遇上不理性的檢舉民眾，還必須費盡唇舌說明未開單之理由，儘管耗盡心力卻仍可能慘遭投訴。

員警針對交通違規，無法以拍照方式逕行舉發，而民眾檢舉也從一開始的全面開放，到現今有限度開放，行政院也拍板1200元以下罰鍰的違規行為將不開放檢舉。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

根據北市交大統計資料指出，北市去年民眾檢舉案件中以違規臨時停車為最多，檢舉件數達36萬餘件，其次則為不依規定使用燈光，約4.5萬餘件；北市去年整年度交通違規檢舉件數為265萬餘件，其中民眾檢舉舉發為92萬餘件，占比約35%。有不具名員警指出，交通違規檢舉之冠莫過於違規臨時停車，除去誇張貪圖方便的違停之外，真正的問題在於北市腹地太小，停車位根本供不應求。

有員警無奈指出，派出所一天內所接獲的110報案電話，案件類型中以「檢舉違停」為最大宗，曾有民眾沿路看到違停便撥打110電話，要求警方到場開單，甚至有民眾會在場計算自報案後警方花了多久時間抵達，直到親眼看見員警開單才離去，若警方只是到場規勸，還可能因此遭報案民眾痛斥無作為而被檢舉。

針對臉書上出現檢舉達人的交流社團，彼此互相討論檢舉案件是否能成案，一名A員警坦言並不意外，確實有人對於檢舉交通違規的執著程度超乎想像，他們通常會對被退件的檢舉項目進行討論，同時研讀、理解法規，在下次進行運用，「有的人甚至比警察還熟《道交條例》」。

但他也不諱言，儘管大家都討厭檢舉魔人，就連他自己都曾被魔人檢舉過，但就懲罰性來說，多數人多會因荷包而更加注意是否有交通違規之情形。

不過也有員警坦言，交通違規檢舉其實已是最末端所能做的手段，執法的意義僅能嚇阻違規的進行，能讓檢舉魔人真正消失的方法，終究還是得靠長期扎根的教育與宣導才能達成，若非台灣媒體近年大力報導行人事故頻傳，媒體與警方加強大力宣導行車需禮讓行人並進行嚴格執法，「否則很難在短時間內見效」。

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