為國爭光！新北市技職國手日前參加在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行的第2屆亞洲技能競賽獲得佳績，共奪下4金1銀1優勝，青少年組3名選手更是「全壘打」皆獲得金牌，其中來自新北高工彭彥富為台灣最年輕國手，優異的表現展現出新北技能培訓的扎根的成果。

獲獎選手今（15）日於市政會議上獻獎，教育局表示，新北市在2022年率先全國推動青少年職種培訓，推動青年技能培訓銜接一貫化，全市共有12校辦理10職種培訓，更媒合技職端共同培訓，希望從國中端開始尋找技能人才向下扎根。

教育局指出，除本次獲得優異成績外，將在9月舉辦的2024法國里昂賽，新北市也已經取得7位國手，屆時將為台灣爭取更高榮耀。未來將整合產官學及歷屆國手資源傳承，培育更多選手培訓切磋技術，透過技能扎根在地就學，在國際舞台為台灣爭取更多榮耀。

本次最年輕的台灣國手是來自新北高工的彭彥富，他在商務軟體設計職種當中奪下金牌，他感謝指導老師和團隊的支持與啟發，認為這是難以言喻的榮耀，不僅展現技能專業，也是努力及動力的源泉，經過賽前長時間的準備和無數次的挑戰，終於在國際賽場上獲得肯定。

教育局表示，為推動技能培育，新北首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，透過近1年培訓、模擬賽、全國賽、選拔賽取得台灣代表資格，更首創加碼獎勵金及金手國際見學激勵指導教師及學生。