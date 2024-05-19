新竹縣新埔鎮旱坑社區以生產柿餅聞名，參加農業部舉辦第三屆全國金牌農村競賽通過第1階段初審，進入第2階段決審，農業部農村水保署副署長林長立日前帶隊現地評審，縣長楊文科期望旱坑社區能更上層樓，為新竹縣再添金牌農村殊榮。

農業處長傅琦媺表示，第三屆全國金牌農村有全國974個農村社區參與競賽，第1階段初審後有22處農村社區包括新埔旱坑社區進入第2階段決審，日前由副署長林長立帶隊到新埔鎮潘屋、柿染工坊、味衛佳柿餅教育農園、金漢柿餅教育農園等處現地評審。

楊文科指出，旱坑社區2014年通過農村再生計畫後，獲得農村水保署的資源挹注，大幅改善社區環境及停車空間不足問題，再加上與玄奘及中華大學USR密切合作，更提升新埔特色文創產業質感，並透過策展及活動的形式讓更多人認識新埔旱坑。

傅琦媺表示，旱坑社區除了柿餅傳統產業外，製作過程所產生的柿廢料成為柿染不可或缺的原料，在兼顧SDGs同時也為社區帶來相關可觀的收入，並回饋於社區供餐等各項福利措施，吸引多名社區青年返鄉創業，讓遊客在非柿餅產季亦能感受社區產業的美。

傅琦媺並說，創業青年2021年成立大墩山休閒農業區，將旱坑社區沿線剪黏藝術、曬柿美景等成為最重要的門面，每年柿餅季都吸引數10萬國遊客到旱坑旅遊，間接帶動整個新埔地區粄條產業的發展，也逐漸落實產業開創在地就業機會、照顧社區高齡及弱勢人口得以自給自足的目標。

旱坑社區是第二屆全國銅牌農村，今年積極備賽衝刺特訓，期待能「柿」如破竹，繼北埔鄉南埔社區獲得第一屆全國金牌農村後，為新竹縣再添金牌。