竹北市東興圳整體景觀再造計畫完成後，讓東興圳煥然一新，縣議員蔡蕥鍹指2期工程未見將番仔寮老屋做為「水圳故事館」，質疑是「爛尾」工程？文化局長章宗耀說明番仔寮老屋是修復或拆做為綠地，將透過說明會等方式與居民取得共識後辦理。

蔡蕥鍹說，東興圳番仔寮水汴頭，在清代是原住民與漢人勢力的交界，附近留有土牛溝遺址傳說，東興圳2期工程將水路恢復回歸自然，也立碑介紹水汴頭，但旁邊的番仔寮老屋要做的「水圳故事館」在哪裡？

蔡蕥鍹以2期工程已經結束，目前番仔寮老屋還是用鐵籬圍住，規畫的水圳故事館花了145萬8千元也付之流水，批根本是「爛尾」工程！

章宗耀說明，東興圳整體景觀再造計畫是爭取中央前瞻計畫經費辦理，2020年底終止後，2021年水圳故事館重啟新案，因未能符合前瞻計畫經費使用期限，在檢討老屋規畫為水圳故事館工程予以減項後，申報客委會同意。

章宗耀並說，該局在2022年12月將老屋辦理文資價值現勘評估，確認不具文化資產價值，去年12月文化資產審議會決議解除列冊，老屋不具文資身分，因有公共安全疑慮，至今仍以圍籬圍住，經評估重新修復需龐大預算外，當地許多民眾反應希望能儘快恢復綠地，縫合公園景觀。

文化局透過東興圳社造計畫，去年10月以問卷調查收集民眾意見，到12月共回收332份問卷，民眾對老屋存留的問題，有86.7％認為該地有治安死角和安全問題，支持老屋區域能恢復成綠地，另有13.3％認為可以修復或修建為其他公共使用空間。

章宗耀指後續該局針將對老屋存廢問題研擬方案，透過說明會或工作坊等方式，與在地居民取得共識後辦理。