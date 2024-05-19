新竹縣政府教育局日前舉辦一年一度「費馬的教室」數學競賽，首度由國小數學領域輔導團和竹縣XR數位共學中心合作，引入虛擬實境技術，結合新創科技平台，讓學生展現卓越的數學才能和創意解決問題的能力，有35支隊伍150名師生參賽，小校組由麻園國小奪冠，大校組則由六家國小包辦前三名。

縣長楊文科表示，此競賽以沉浸式體驗佈題情境，讓參賽學生能盡情揮灑，展現邏輯思維、資料蒐集與解決問題的整合能力，呈現學科領域創新教學，更是科技與教育無縫整合的創新展示。

教育局楊郡慈局長表示，今年競賽賽制組別有大校組及小校組，共設置9個獎項，鼓勵更多學生參與展現數學才能，在虛擬實境中，數學題目可以用3D的型式呈現，更加考驗學生的空間理解能力及解題技巧。

競賽邀清華大學師培中心助理教授蔡寶桂解析費馬競賽題目，指學生除對數學概念的敏銳覺察而解決問題外，還包含觀察聯想創意思維的密室逃脫精神，及具備素養導向的生活問題資料觀察，如偵探般敏銳的推理、思辯，寫出足以說服評審的作答，方能獲得優異的成績，今年學生的表現明顯比去年優異。

提供競賽平台的米菲多媒體副總蔡雅雯觀察到，透過虛擬實境，不僅讓學生們體驗到數學的趣味性，也增強學習動機。

小校組競賽結果，第一名麻園國小妙手神拆隊，第二名豐田國小彭妤葉隊，第三名豐田國小有感筆電IQ180隊。大校組第一名六家國小 - 全隊、曉曉冰隊，第二名六家國小長頸鹿隊、沒有名字隊，第三名六家國小絕對隊、428隊及光明國小閃耀之星隊。