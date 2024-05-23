2024嘻客SEEHAKKA街舞大賽在台北市客家文化主題園區圓滿落幕，本次賽事吸引了來自全台灣和香港的頂尖舞者參與，各種高難度動作出籠，現場氣氛熱烈，台北市副市長林奕華致詞也給予高度讚許。

本次大賽旨在推廣客家文化和街舞藝術的結合，總獎金高達24萬元，不僅設有兒童、青少年及社會組，還特別設立了KPOP排舞組，以迎合KPOP在台灣的受歡迎程度。此次競賽高手雲集，其中排舞社會組由FLEXIBLE拿下冠軍，KPOP排舞組由CherryBomb奪冠。排舞青少年組也一樣精彩，由HRC BEAST CREW獲得冠軍，潛力無窮的排舞兒童組由靈魂頑童獲得評審一致肯定拿下第一。

青年舞者在台上展現自己的舞技與風采，讓現場氣氛熱烈。（主辦單位提供）

台北市副市長林奕華致詞讚許參賽者亮眼表現。（主辦單位提供）

此次街舞大賽台北市新竹縣同鄉會主辦，Mixcin Dance Academy協力辦理， 澳洲沛柔天然礦泉水贊助。台北市新竹縣同鄉會理事長黃清富表示：「這次活動的成功舉辦，不僅展示了台灣年輕舞者的才華，還促進了客家文化的傳承與推廣。我們非常高興看到這麼多優秀的表演和觀眾的熱情參與。」

2024嘻客SEEHAKKA街舞大賽獲得高度參與與關注，並促進客家文化的傳承與推廣。（主辦單位提供）

除了激烈的舞蹈比賽外，活動現場還設有豐富多彩的市集和親子活動，包括小農市集、客家主題市集以及兒童藝術創作和科學實驗課程。2024嘻客SEEHAKKA街舞大賽的成功舉辦，不僅為街舞愛好者提供了展示才華的舞台，也促進了不同文化之間的交流和融合，為台灣的文化活動注入了新的活力。