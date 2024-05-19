財政資訊中心近期公布，2023年擺脫疫情壓力，營利事業家數年增率站上3％，為3.08％，其中新竹縣受惠於科技園區持續發展，使得年增率4.33％，居22縣市之首；而桃園市則也是受到雙北人口外移、台商回台挹注，年增率4.16％，

財政部每年會公布營業人稅籍登記家數情形，可一定程度反映當時的經濟狀況，以及當地的發展狀況，一般而言人口紅利、交通建設完整或者當地的產業發展，都是商家開店、創業或者企業設置總部為考量。

經濟部公布，2023年餐飲、零售業表現活躍，零售業全年營業額4兆5760億元、年增6.9％；餐飲業全年營業額1兆279億元，年增18.8％，雙雙創歷史新高，財資中心統計，營業利事業家數已經達到176.3萬人，年增率達到3.08％，相較於2022年增率2.56％，再上升了0.52個百分點。而近5年來，營業人也增長了12.12％，創業動能活絡。

就各地區來看，新竹縣受惠於新竹科學園發展營業仍成長速度是全國冠軍，該區營利事業家數3萬7791家，年增率達到4.16％、5年來成長19.51％。房地產專家表示，新竹科學園區持續帶動商機，竹北市、寶山鄉都在該區域內，竹北市就有8個里居民平均年收入超過200萬元，包含斗崙、鹿場、東平、中興、隘口里、十興、北興、中崙里，堪稱台灣富有區域，使得電子、科技周邊發展蓬勃，使得國人更願意選擇新竹縣創業。財政部官員表示，新竹縣內休閒娛樂業、金融保險業、交通運輸業、批發零售業成長最為明顯。

澎湖縣近年積極發展觀光，國人休閒、國內旅遊時多會選擇澎湖，使得近年來營利事業也是明顯地看出相當活力，年增率為4.23％全國居次，達到8263家，5年來成長19.37％，尤其當地的餐飲住宿業、營建工程業等最為亮眼。

桃園市受惠於雙北的人口外溢、台商回台挹注、新建案交屋，中小企業活躍，營業人家數成長是六都之中成長率最多，年增率4.16％，達到15萬0387家，近5年成長17.56％。而桃園市成長最明顯為休閒娛樂業、金融保險業、營建工程等。

六都中新北市營利事業家數達到27.8萬家，是全國家數最多的區域，年增率3.15％，略高於全國平均增長率；首善之都台北市，營利事業家數27.1萬家，居全國第2，由於已經飽和，年增率僅1.75％。其他台中、高雄、台南營利事業家數在13.7萬到24.4萬，年增率3.11％到3.68％。