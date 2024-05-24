新竹縣政府消防局持續搶救芎林鄉木材堆置場火警，原定24日上午申請空勤總隊直升機空中拋水彈滅火，因天候不佳暫緩，將待天氣許可隨時出動支援。環保局連日監控空氣品質，24日上午芎林、竹東已轉良好，將依空汙法裁罰業者。另農業處、地政處、工務處也將依各自權責，要求業者改善或處罰。

環保局副局長廖瀅瀅表示，24日上午芎林、竹東空氣品質均良好，芎林地區的PM2.5從上午9時的35μg／m3，至上午11時降至13.5 μg／m3 。因木材悶燒仍會產生異味，建議附近民眾盡量關閉門窗，外出時做好個人防護。

環保局日前已發函請業者陳述意見，後續將依違反空氣汙染防制法第32條第1項第3款規定，裁處業者新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰，並考量火災影響空氣品質之時間及規模加重裁罰。

農業處24日也會同地政處、環保局勘查木材堆置場所在的芎林鄉新別段200、201、204、205、209、241-6地號山坡地保育區農牧用地，現況未經申請堆置木材目視高度約3公尺以上，未有農業經營，依據農業發展條例第69條規定，移請地政處處理，地政處表示將依違反區域計畫法規定處罰。

另外，新別段200地號土地興建建物乙棟，未符合農業使用相關規定，未經申請興建建物部分，農業處請工務處依權責處理。工務處將請鄉公所查報該建物是否為違章建築，若確定是違章建築，則請地主限期補照或自行拆除。

竹縣消防局24日共出動6輛消防水庫車、31名消防員、2名義消、6台挖土機和8輛民間水車，持續滅火工作。木材堆置場北側利用挖土掩埋方式向南側推進，利用地形掩埋填土，同時南北兩側各有2條水線配合開挖。申請空勤總隊支援部分，消防局則持續監看天候狀況回報消防署。目前芎林木材堆置場案累計共出勤112車次、警消214人次、義消86人次。消防局長陳中振表示，目前悶燒的面積剩5分之1，希望明、後天就能將火勢完全撲滅。