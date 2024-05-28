新豐垃圾掩埋場年年發生沼氣引發自燃火警事件，引發製造空汙等抨擊，環保局長蕭宏杰指原設置灑水系統無法完全控制所有區域，將啟動3個災害預防計畫改善自燃事件，逐年清除堆置垃圾，縣長楊文科要求以5年期限，將20萬噸堆置垃圾全部清空。

蕭宏杰28日在主管會報說明，新豐掩埋場是新豐鄉公所1993年設置使用和管理，2006年12 月封閉復育，2016年起因新竹市及苗栗代處理量不足，場內開始暫置垃圾，該局2020年改善擋土牆並在周邊設置6處消防灑水設備，因公所僅管理垃圾車進出，對垃圾場整體運管的量能不足。

蕭宏杰並說，該局定期監測掩埋場擋土牆傾斜度，因暫置垃圾持續增加已達到警戒值，所設置的消防灑水系統已無法控制所有區域，今年自燃發生地點，為歷年來巨大家具破碎暫置區域，期望災害預防3個計畫啟動後，能有效改善自燃事件。

環保局首先是與民間鍋爐合作，將巨大破碎物篩分成再生燃料去化，以釜底抽薪方式減少暫置量，計畫3年將篩分1萬5000噸廢棄物，相關試驗計畫已開始，公告招標作業正進行中。

蕭宏杰指該局向環境部提出3年專案管理計畫，爭取更多人物力，讓事權統一，有效管理新豐垃圾掩埋場，環境部5月2日核定補助3年專案管理經費1764萬元，包括管理人員人事費、機具租賃費及場區管理巡查與災害應變等。

蕭宏杰說，第3項是工程改善計畫，預計將暫置垃圾分區堆置設置沼氣管，並覆蓋再生粒料，減少自燃機率，爭取中央兩2年補助1932 萬元，預計7月發包沼氣管鋪設及再生粒料覆蓋等工程。

蕭宏杰指BOO焚化爐預計10月試營運，加上竹市、苗栗代燒，預計5到10年去化新豐掩埋場堆置的20萬噸垃圾。縣長楊文科要求設定5年為目標，清空堆置的垃圾，以解沼氣引發火警的意外。