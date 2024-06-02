新竹縣動物保護教育園區為提高民眾領養動物意願，辦理「毛孩幸福轉運站」後，推出「浪愛回家醫把罩」計畫，民眾認養園區內犬貓每隻最高補助3000元，希望能夠吸引更多愛心人士領養，給無家可歸的浪浪們一個溫暖的家。

縣長楊文科表示，新竹縣致力創造友善動物環境，使新竹縣不僅有高科技，更有高素質友善動物的縣民，希望透過寵物醫療、保險、健檢補助等認養優惠方案，提供認養犬貓基本的醫療檢查、疫苗接種及治療費用補助，減輕認養民眾飼養負擔，安心迎接新成員的到來。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇表示，新竹縣動保教育園區收容的犬貓，去年平均認養率為94％，高過全國平均的60％，近3年平均認養率約為88％，成績不錯，目前收容130隻流浪狗和30隻流浪貓，希望透過相關措施再提高認養率。

彭正宇說，3月辦理「毛孩幸福轉運站」，招募經營寵物業相關業者成為轉運站，讓毛孩不只待在動保園區，也能在業者經營場域給更多愛護動物的民眾看見，目前已有2家寵物業者加入，會再加強推廣。

動保所並推出「浪愛回家醫把罩」計畫，民眾認養區內犬貓，每隻最高補助3000元，補助項目包括寵物醫療、保險、健康檢查等項目，只要檢附動物醫院或相關保險證明，即可提出申請。

另外，動保園區有多項認養優惠方案，包括寵物登記優惠、免費狂犬病預防注射及認養愛心店家消費優惠等好康，鼓勵民眾發揮愛心、享受優惠，有意認養民眾，可在認養時向園區工作人員諮詢詳情，或至動保所官網或臉書粉絲業查詢。